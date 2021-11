Savy Savy Aisne, Savy Foire aux jouets à Savy Savy Savy Catégories d’évènement: Aisne

Savy Aisne Savy Une foire aux jouets, vêtements, livres… aura lieu le dimanche 28 novembre à la salle polyvalente (rue de Picardie) à Savy

de 9h à 17h.

Organisée par Savy Animation.

Tarif : 2€ la table.

