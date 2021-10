Sarraltroff Sarraltroff Moselle, Sarraltroff FOIRE AUX CHRYSANTHEMES Sarraltroff Sarraltroff Catégories d’évènement: Moselle

FOIRE AUX CHRYSANTHEMES 2021-10-23 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-23 15:00:00 15:00:00 rue de Hilbesheim Parking de la salle des fêtes

Sarraltroff Moselle Sarraltroff EUR La société d’arboriculture organise, samedi 23 octobre 2021, de 9h00 à 15h00, une foire aux plantes sur le parking de la salle des fêtes de Sarraltroff. Possibilité d’achats de chrysanthèmes (4-5-6-ou 8 fleurs), chrysanthèmes pomponnettes, pensées, callunas, bruyères. Arrangements ainsi qu’un grand choix en coupes. Le port du masque est obligatoire. +33 3 87 03 43 67 Libre de droits – Pauline Bernfeld pour Unsplash dernière mise à jour : 2021-10-15 par

