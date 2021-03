Foire au gras et Ateliers confection pâtés, 9 mars 2021-9 mars 2021, Vézac.

Foire au gras et Ateliers confection pâtés 2021-03-09 08:00:00 – 2021-03-13 17:00:00

Vézac Dordogne Vézac

Grande Foire au gras du 9 au 13 Mars de 8h à 17h au Cellier du Périgord à Vézac.

Venez réaliser vos foies gras et pâtés sur place (et pourquoi pas venir avec les enfants).

– Chair à pâté fraiche,

– Conseils de notre chef,

– Boites de conserves offertes,

(12 boites offertes pour 2kg de chair et 1 foie gras achetés)

– Sertissage offert.

Horaires d’ouverture des ateliers:

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi

8h à 12h et de 13h30 à 17h

Grande Foire au gras du 9 au 13 Mars de 8h à 17h au Cellier du Périgord à Vézac.

Venez réaliser vos foies gras et pâtés sur place (et pourquoi pas venir avec les enfants).

– Chair à pâté fraiche,

– Conseils de notre chef,

– Boites de conserves offertes,

(12 boites offertes pour 2kg de chair et 1 foie gras achetés)

– Sertissage offert.

Horaires d’ouverture des ateliers:

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi

8h à 12h et de 13h30 à 17h

+33 5 53 30 86 70

Grande Foire au gras du 9 au 13 Mars de 8h à 17h au Cellier du Périgord à Vézac.

Venez réaliser vos foies gras et pâtés sur place (et pourquoi pas venir avec les enfants).

– Chair à pâté fraiche,

– Conseils de notre chef,

– Boites de conserves offertes,

(12 boites offertes pour 2kg de chair et 1 foie gras achetés)

– Sertissage offert.

Horaires d’ouverture des ateliers:

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi

8h à 12h et de 13h30 à 17h

Grande Foire au gras du 9 au 13 Mars de 8h à 17h au Cellier du Périgord à Vézac.

Venez réaliser vos foies gras et pâtés sur place (et pourquoi pas venir avec les enfants).

– Chair à pâté fraiche,

– Conseils de notre chef,

– Boites de conserves offertes,

(12 boites offertes pour 2kg de chair et 1 foie gras achetés)

– Sertissage offert.

Horaires d’ouverture des ateliers:

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi

8h à 12h et de 13h30 à 17h

Cellier du Périgord