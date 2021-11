[Foire à tout] Dieppe, 5 décembre 2021, Dieppe.

[Foire à tout] Rue Aristide Briand Gymnase Robert Vain Dieppe

2021-12-05 – 2021-12-05 Rue Aristide Briand Gymnase Robert Vain

Dieppe Seine-Maritime

Chinez ! C’est devenu un passe-temps, les prix sont attractifs et les exposants se mettent en quatre pour vous présenter leur bazar ! Les petits trésors n’attendent plus que vous. Promenez-vous en famille et cherchez l’objet qui vous tapera dans l’œil !

+33 2 35 06 61 00

Rue Aristide Briand Gymnase Robert Vain Dieppe

