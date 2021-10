Florent Peyre “Nature” ECFM Canteleu, 9 décembre 2021, Canteleu.

Florent Peyre “Nature”

ECFM Canteleu, le jeudi 9 décembre à 20:30

« Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous les membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première… Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne en même temps 23 personnages et 5 animaux (dont 4 en voie de disparition…) dans une performance unique et jubilatoire ! »

13,50€ / 20,50€ / FNAC

ECFM Canteleu Parc Georges-Pierre, Canteleu Canteleu Seine-Maritime



