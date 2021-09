Florent Peyre – “Nature” Casino Barrière Bordeaux, 10 octobre 2021, Bordeaux.

Florent Peyre – “Nature”

Casino Barrière Bordeaux, le dimanche 10 octobre à 18:30

Sans fard et sans artifice, Florent interprète tous les membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première. Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne simultanément plus d’une vingtaine de personnages et pas moins de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition) dans une performance unique et jubilatoire ! Un spectacle écrit par Florent Peyre, Philippe Caverivière (auteur de Nicolas Canteloup et Les Enfoirés) et Matthieu Burnel (auteur de Un Gars Une Fille et Les Guignols). Une mise en scène de Eric Metayer et avec des musiques originales de Pascal Obispo !

A partir de 29€

Casino Barrière Bordeaux Rue du Cardinal Richaud Bordeaux Le Lac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T18:30:00 2021-10-10T20:30:00