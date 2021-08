Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet, Côtes-d'Armor Flore, géologie et mégalithes | Le Bel Automne Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Catégories d’évènement: Bon Repos sur Blavet

Flore, géologie et mégalithes | Le Bel Automne 2021-09-26 10:00:00 – 2021-09-26 Landes de Liscuis Carnac'h Leron

Bon Repos sur Blavet Côtes d’Armor Bon Repos sur Blavet Animation dans le cadre du Festival Le Bel Automne (de septembre à novembre 2021). De 10h à 17h

Flore, géologie et mégalithes dans les landes de Liscuis

Une journée avec Edwige Renaud, guide nature Identi’terre, et Samuel Piriou, le Géologue Ambulant, pour explorer les landes de Liscuis et les gorges du Daoulas sous tous leurs aspects. Apportez votre pique-nique pour un déjeuner avec vue !

Rendez-vous au parking de Carnac’h Leron, Laniscat.

12€/pers. Sur réservation. Réservations au 02 96 29 02 72 ou en ligne www.tourismekreizbreizh.com

Détails Catégories d’évènement: Bon Repos sur Blavet, Côtes-d'Armor Autres Lieu Bon Repos sur Blavet Adresse Landes de Liscuis Carnac'h Leron Ville Bon Repos sur Blavet lieuville 48.22145#-3.13033