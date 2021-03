Flânerie urbaine, 24 mars 2021-24 mars 2021, Agen.

En quête du sauvage dans l’urbain.

Dans les interstices de béton, dans la moindre brèche, les espaces délaissés les rues et les espaces publics, les plantes sauvages se fraient un chemin… A nous de suivre le leur pour explorer la nature libre ou domestiquée en ville.

Cette saison, les « Flâneries urbaines », conçues et animées par l’association , tissent des liens entre ordinaire et extra-ordinaire, habité et sauvage, ici et ailleurs, animal et végétal et explorent les patrimoines culturels et naturels de la Ville d’Agen; de quoi s’émerveiller sur notre paysage du quotidien au gré des saisons.

+33 5 53 66 26 60

CEDP47