Ecole Arthur Cornette, le vendredi 17 septembre à 13:30

Cette expérience s’adresse aux éléves d’écoles fivoises en s’inspirant du travail Invader. ce sont des petits envahisseurs, cachés un peu partout dans le quartier, à des endroits strategiques; et nous devons les retrouver avant la fin de journée. Les fivaders sont 35 en tout; Il y’a celui qui nous rappelle que Louis XIV est venu à Fives en 1667, ceux qui insistent sur le passé trés ouvrier du quartieravec les nombreuses usines mais aussi ceux qui mettent en valeur les parcs et bien d’autres….

réservés uniquement aux élèves du quartier de fives

2021-09-17T13:30:00 2021-09-17T16:30:00

