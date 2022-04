FIQ ! [Réveille-toi] Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

FIQ ! [Réveille-toi] Compiègne, 31 mai 2022, Compiègne. FIQ ! [Réveille-toi] Compiègne

2022-05-31 – 2022-05-31

Compiègne Oise 22 Ils sont quinze à avoir été choisis pour leur art, leur dynamisme, leur volonté et leur personnalité. Ils sont voltigeurs, danseurs, taekwendeurs, footfreestyleurs, équilibristes. Le nouveau Groupe Acrobatique de Tanger est juste là, sous vos yeux, porté par les scratchs du célèbre Dj old-school marocain Dj Key et la circographe Maroussia Diaz Verbèke. Lumineux, foisonnant, bouillonnant… Ils sont quinze à avoir été choisis pour leur art, leur dynamisme, leur volonté et leur personnalité. Ils sont voltigeurs, danseurs, taekwendeurs, footfreestyleurs, équilibristes. Le nouveau Groupe Acrobatique de Tanger est juste là, sous vos yeux, porté par les scratchs du célèbre Dj old-school marocain Dj Key et la circographe Maroussia Diaz Verbèke. Lumineux, foisonnant, bouillonnant… billetterie@theatresdecompiegne.com +33 3 44 92 76 76 http://www.theatresdecompiegne.com/fiq-reveille-toi-343 Ils sont quinze à avoir été choisis pour leur art, leur dynamisme, leur volonté et leur personnalité. Ils sont voltigeurs, danseurs, taekwendeurs, footfreestyleurs, équilibristes. Le nouveau Groupe Acrobatique de Tanger est juste là, sous vos yeux, porté par les scratchs du célèbre Dj old-school marocain Dj Key et la circographe Maroussia Diaz Verbèke. Lumineux, foisonnant, bouillonnant… FIQ ! Réveille-toi

Compiègne

dernière mise à jour : 2022-01-04 par

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse Ville Compiègne lieuville Compiègne Departement Oise

Compiègne Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne/

FIQ ! [Réveille-toi] Compiègne 2022-05-31 was last modified: by FIQ ! [Réveille-toi] Compiègne Compiègne 31 mai 2022 Compiègne Oise

Compiègne Oise