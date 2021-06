Finale du Championnat de France de débat 2021 Collège des Bernardins, 25 juin 2021-25 juin 2021, Paris.

Le Collège des Bernardins s’associe à la Fédération Française de Débat et d’Éloquence et accueille la finale du championnat de France de débat parlementaire. À cette occasion, le grand auditorium vibrera au rythme des joutes étudiantes. Le Championnat de France de débat parlementaire est une compétition s’étalant sur huit mois et rassemblant trente-deux associations de la FFDE autour de l’exercice du débat parlementaire. Ce dernier consiste en une proposition d’un projet de loi par l’équipe du Gouvernement à laquelle l’équipe de l’opposition devra s’opposer. Les quatre orateurs de chaque équipe viennent ainsi débattre alternativement, chacun ayant un temps de parole prédéterminé et devant prendre une question de l’équipe adverse. À l’issue du match, le jury nomme un meilleur orateur du débat, et une équipe gagnante. Les deux équipes finalistes ont passé les phases de poules, de huitièmes de finale, de quarts de finale et enfin de demi-finales avant d’arriver au Collège des Bernardins. Elles débattront autour d’un sujet qui leur sera transmis 72 heures à l’avance, pour tenter de devenir les nouveaux champions de France de débat 2021 ! Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/finale-du-championnat-de-france-de-debat-2021

Rencontres et débats.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T18:30:00 2021-06-25T21:00:00