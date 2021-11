Langonnet Médiathèque de Langonnet - Mediaoueg Langoned Langonnet, Morbihan Film et discussion en breton à Langonnet Médiathèque de Langonnet – Mediaoueg Langoned Langonnet Catégories d’évènement: Langonnet

Médiathèque de Langonnet – Mediaoueg Langoned, le mercredi 1 décembre à 20:00

Projection du film en français « C’était un québécois en Bretagne, Madame! » réalisé par Pierre Perrault (1977, 57′) sur la situation de la population rurale en Centre-Bretagne dans les années 70. On y voit notamment Glenmor et ses parents. Pour en savoir plus : [[https://www.kubweb.media/page/cetait-quebecois-bretagne-madame-pierre-perrault-hauris-lalancette/](https://www.kubweb.media/page/cetait-quebecois-bretagne-madame-pierre-perrault-hauris-lalancette/)](https://www.kubweb.media/page/cetait-quebecois-bretagne-madame-pierre-perrault-hauris-lalancette/) Discussion sur le film après la projection.

Gratuit.

Rendez-vous cette fois-ci à la médiathèque municipale pour la projection du film « C’était un Québécois en Bretagne, Madame » et discussion au sujet de ce film ensuite. Médiathèque de Langonnet – Mediaoueg Langoned 15 Place Morvan, 56630 Langonnet Langonnet Morbihan

2021-12-01T20:00:00 2021-12-01T22:00:00

