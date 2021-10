Les Fourgs Les Fourgs Doubs, Les Fourgs Film d’animations – Opération Casse-Noisette Les Fourgs Les Fourgs Catégories d’évènement: Doubs

Les Fourgs

Film d’animations – Opération Casse-Noisette Les Fourgs, 21 octobre 2021, Les Fourgs. Film d’animations – Opération Casse-Noisette 2021-10-21 17:30:00 – 2021-10-21 19:00:00

Les Fourgs Doubs Les Fourgs EUR 0 0 Surfy est un écureuil ingénieux et malin. Venez découvrir son plan rocambolesque pour pénétrer dans un magasin de noix.

Film d’animation canadien sorti en 2014.

Durée : 82 min. Public : de 4 ans à 99 ans.

Pass sanitaire obligatoire pour les +12 ans.

Nombre de places limité à 30 personnes. bibliotheque.lesfourgs@orange.fr +33 3 81 69 59 07 Surfy est un écureuil ingénieux et malin. Venez découvrir son plan rocambolesque pour pénétrer dans un magasin de noix.

Film d’animation canadien sorti en 2014.

Durée : 82 min. Public : de 4 ans à 99 ans.

Pass sanitaire obligatoire pour les +12 ans.

Nombre de places limité à 30 personnes. dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Les Fourgs Autres Lieu Les Fourgs Adresse Ville Les Fourgs lieuville 46.83462#6.39997