### 1- Journées nomades **Mardi 5 oct :** soirée d’ouverture cinéma Utopia Bordeaux 20h15 avec Arc en Rêve : « Shivers » Cronenberg et « Citadel » John Smith. **Mercredi 6 oct :** soirée Ackerman 17h aux Glacière de Banlieue Bordeaux Caudéran avec le Groupe de 5. **Jeudi 7 oct :** soirée au Goethe Institut à Bordeaux, film à 17h30 et expo photos à 19h. ### 2- Journées compétition de films En présence de Fr Chaslin : **Vendredi 8 oct :** salle Institut 3iS Bègles 20h ouverture de la compétition films sur Ch Perriand et R Riciotti. **Samedi 9 oct :** salle Institut 3iS projections à 10h, 14h, 16h et 20h. **Dimanche 10 oct :** salle 3iS projections à 10h, 14h, et 16h d’un film en avant première sur les refuges péri-urbains, déclaration des lauréats. ### 3- Journées nationales de l’architecture **Vendredi 15 oct :** à L’ENSAP de Bordeaux à 14h : projections des travaux étudiants. **Samedi 16 oct :** au 308-Maison de l’architecture : rediffusion des films lauréats **Dimanche 17 oct :** projection à 20h de Gagarine en plein air sur l’esplanade des Terres Neuves à Bègles. [https://fifaac.fr/#programmation](https://fifaac.fr/#programmation)

Pour les JNArchi : 15 octobre = gratuit avec contrôle d’accès ; 16 octobre = 5€ et gratuit pour les étudiants ; 17 octobre = gratuit. Pour plus d’information, se référer au site internet du FIFAAC.

