Fidemm Issoire, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Issoire.

du mardi 20 juillet au dimanche 25 juillet à Issoire

Le **Festival International Danses et Musiques du Monde d’Issoire** en Auvergne, représente la diversité des Cultures du Monde. Cet événement a lieu chaque année pendant la 3e semaine de Juillet. Programmation sur [festival-issoire.fr](https://festival-issoire.fr/) et [facebook.com/FidemmIssoire](https://www.facebook.com/FidemmIssoire/) A bientôt pour la 33e édition ! Danses et musiques du Monde Issoire 6 Place de la République, 63500 Issoire Issoire Peix Puy-de-Dôme

2021-07-20T16:00:00 2021-07-20T22:00:00;2021-07-21T16:00:00 2021-07-21T22:00:00;2021-07-22T16:00:00 2021-07-22T22:00:00;2021-07-23T16:00:00 2021-07-23T22:00:00;2021-07-24T16:00:00 2021-07-24T22:00:00;2021-07-25T16:00:00 2021-07-25T22:00:00

Lieu Issoire Adresse 6 Place de la République, 63500 Issoire Ville Issoire