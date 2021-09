Feux – Elise Lerat – Collectif Allogène – Saison T.U. T.U. Théâtre Universitaire, 21 octobre 2021, Nantes.

2021-10-21 Représentations les 20 et 21 octobre 2021

Horaire : 21:00 22:00

Gratuit : non 6 € à 16 € Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80 Représentations les 20 et 21 octobre 2021

Danse. Ici, danseurs et danseuses tentent d’harmoniser leurs rythmes, intimes et personnels, à celui du groupe, confrontant leurs corps et mouvements au seuil du collectif. Comment garder son propre rythme, tout en faisant partie d’un tout ? Comment se laisser envahir par les mouvements des autres sans s’y perdre ? En tentant de créer, à partir des danses de chacun et chacune, un flux de mouvements qui ne s’achève que pour renaître dans de nouveaux gestes, jusqu’à l’ivresse. Alors comment vivre ensemble ? Voici une tentative qui mêle humour, tragique et éclat, et qui dévoile les jeux de puissance, de prise de pouvoir, d’émulation, d’unisson, de libération. De chacun d’eux naissent des figures héroïques. Le devenir igné est rythme : les feux prennent leur origine dans un frottement rythmique. Chorégraphie : Élise Lerat – Interprétation : Audrey Bodiguel, Benoît Canteteau, Christophe Jeannot, Aline Landreau, Lisa Miramond Durée : 1h

