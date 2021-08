Genève Musée d'art et d'histoire Genève Feuilles d’éventails, entre Europe et Japon Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’évènement: Genève

du vendredi 1 octobre au dimanche 30 janvier 2022 à Musée d’art et d’histoire

En écho à l’exposition “Pour la galerie. Mode et portrait” autour des rapports entre art et mode, le Cabinet d’arts graphiques s’intéresse à un accessoire de mode, à la fois support artistique et sujet de nombreuses représentations : l’éventail. Dans les trois cabinets du deuxième étage, sont rassemblés des feuilles d’éventails, dessinées ou gravées, destinées à être montées ou à servir de modèle, des représentations de leur usage en Europe du XVIe à l’aube du XXe siècle ainsi qu’un ensemble de gravures et d’éventails japonais. Cette présentation offre à voir en particulier une série exceptionnelle de huit feuilles peintes au XVIIIe siècle, dévoilée pour la première fois au public.

Dans trois des cabinets dédiés aux arts graphiques sont rassemblés des feuilles d'éventails dessinées ou gravées.

