BujaleufBujaleuf Bujaleuf Bujaleuf Bujaleuf, Haute-Vienne Feu d’Artifice Bujaleuf Bujaleuf BujaleufBujaleuf Catégories d’évènement: Bujaleuf

Haute-Vienne

Feu d’Artifice Bujaleuf Bujaleuf, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, BujaleufBujaleuf. Feu d’Artifice 2021-07-13 22:30:00 22:30:00 – 2021-07-13 23:30:00 23:30:00

Bujaleuf Haute-Vienne Bujaleuf Haute-Vienne 1 route du Mont Le château Bujaleuf Rdv à partir de 22h30, plage de Bujaleuf. Rens : 05 55 69 50 04 Feu d’artifice sur la plage. mairie@bujaleuf.fr +33 5 55 69 50 04 http://www.bujaleuf.fr/ Rdv à partir de 22h30, plage de Bujaleuf. Rens : 05 55 69 50 04 dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bujaleuf, Haute-Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Bujaleuf Bujaleuf Adresse Ville BujaleufBujaleuf lieuville 45.80416#1.63638