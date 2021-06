Feu d’artifice au port d’Hyères Hyères, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Hyères.

Feu d’artifice au port d’Hyères 2021-07-13 21:30:00 21:30:00 – 2021-07-13 Port Saint Pierre Le Port

Hyères Var

Feu d’artifice et concert du groupe YEMAYA Musiques et Chants Cuba /Amérique Latine.

Une soirée authentique qui s’écoute et qui pousse certains à fredonner des airs incontournables du répertoire Cubain et Sud Américains.

