Médiathèque de Chantepie, le samedi 30 octobre à 14:00

De 14h à 16h, avec ou sans déguisement : joue, dessine et crée avec les ateliers en libre accès. Pour les 3-7 ans. À 16h, on ouvre grand les yeux et les oreilles : c’est l’heure des histoires à faire peur ! Sur inscription.

Gratuit

Avec ou sans déguisement Médiathèque de Chantepie 86 avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T17:00:00

