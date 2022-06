FÊTONS ENSEMBLE LA SOLIDARITÉ Toulouse, 2 juillet 2022, Toulouse.

FÊTONS ENSEMBLE LA SOLIDARITÉ

PRAIRIE DES FILTRES Rue Charles Laganne Toulouse Haute-Garonne

2022-07-02 – 2022-07-02

Rue Charles Laganne PRAIRIE DES FILTRES

Toulouse

Haute-Garonne

Cet évènement est organisé avec l’association Elémen’terre dans le respect de l’environnement.

Vous pourrez vous restaurer sur place et vous procurer des produits régionaux : Une belle journée de rencontres et de partage en perspective !

Au programme de cette journée :

Des expos et des lieux d’échanges sur l’agroécologie paysanne et solidaire, l’agriculture, l’alimentation et le climat, l’économie sociale et solidaire, les migrations et le vivre ensemble, la solidarité internationale.

Des jeux pour les enfants et les adultes (escape game, quizz, loup garou…).

Du théâtre de rue avec la compagnie Mungo et du théâtre-forum.

Un concert avec le groupe Anouan.

Venez participer à une journée festive, familiale et musicale, ouverte à tous et libre d’accès !

http://ccfd-terresolidaire.org/28782-2

dernière mise à jour : 2022-06-24 par