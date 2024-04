CIRQUE L’ENJOLIVEUR Mazères-sur-Salat, jeudi 9 mai 2024.

CIRQUE L’ENJOLIVEUR Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Danse de corde Acrobatie Numéros insolites Musique live.

Avec Cap’ L’Enjoliveur nous embarque pour un voyage surréaliste où cirque, humour, musique et poésie se mêlent et s’emmêlent tissant la trame d’un conte épique où l’on retrouve l’Albatros de Baudelaire en filigrane. Un monde où l’on croise de drôles de choses et d’oiseaux.

Le 11 mai le spectacle sera suivi d’un concert !

Spectacle tout public Sous chapiteau Durée 1h15. 77 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 20:00:00

fin : 2024-05-11

L’USINEUSE

Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie

