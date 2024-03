FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES IN Route de la Croix de Cassagne Saint-Gaudens, vendredi 10 mai 2024.

FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES IN Route de la Croix de Cassagne Saint-Gaudens Haute-Garonne

Venez nombreux pour la 21ème édition Jazz en Comminges !

Le BLUE TRAIN 5TET INVITE LE QUATUOR ROSE (création)

Le croisement des générations, des pratiques, des rythmiques impose ici une marque ouverte et novatrice enracinée dans la tradition. À l’image de l’album Blue Train de référence, signé Coltrane en 1957, aux pulsations swing, funk, blues imparables.

Pour ce concert, le Blue train Quintet invite le Quatuor Rose ,4 violonistes du Capitole de Toulouse et ensemble, ils vont

proposer une création pour la 21è édition de Jazz en Comminges.

Line up: Dominique Rieux, trompette et bugle / Jean-Michel Cabrol, saxophone ténor et soprano / Philippe Léogé, piano et fender Rhodes / Denis Léogé, contrebasse / Jordi Léogé, batterie, Justine VICENS Violon, Anne GALLO-SELVA Violon, Sandrine MARTIN Alto, Lucille GAMBINI Violoncelle.

ROBIN McKELLE Impressions of ELLA

Cela fait 15 ans que Robin McKelle nous accompagne avec cette voix alto, éraillée, habitée, qui oscille entre jazz, soul, blues et

rhythm and blues, tantôt en acoustique, tantôt minimaliste, avec souvent un trio d’instruments fétiches piano, basse,

batterie. Elle revient aux sources avec la sortie de son nouvel album hommage à Ella Fitzgerald, Impressions Of Ella, un

hommage vibrant à celle qui l’a beaucoup inspirée, Ella Fitzgerald.

Line-up: Robin McKelle voix, Danny Grissett piano, Geraud Portal batterie, Jason Brown contrebasse. 3838 38 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 23:00:00

fin : 2024-05-10

Route de la Croix de Cassagne PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie francoise.comet@jazzencomminges.com

