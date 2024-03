Challenge du souvenir et de la paix PLACE DE LA MAIRIE Pompertuzat, mercredi 8 mai 2024.

Challenge du souvenir et de la paix Trail de Pompertuzat Mercredi 8 mai, 08h30 PLACE DE LA MAIRIE 15€ la course 21,6km / 12€ la course 10,4km / 12€ canicross / 7€ marches

Au programme :

Challenge du souvenir et de la paix, Trail à Pompertuzat avec au programme :

– Trail de 21,6km 570m D+

– Trail de 10,4km 170m D+

– Canicross 8,4km

– Marche nordique de 10,4km

– Marche de 8,4km

– Animation enfant gratuite!!

Lien pour les inscriptions courses, marches, animation enfant :

https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/3508

Lien pour les inscriptions canicross:

https://apps.canicompet.com/event-fiche/2504?fbclid=IwAR1aF9VUC5_PsxYmhukvhPYntAvsvu1_LsUzQQyGdlBYm93kog-nvPIE61o

PLACE DE LA MAIRIE 31450 pompertuzat Pompertuzat 31450 Haute-Garonne Occitanie