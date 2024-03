Atelier : Plantes sauvages comestibles Le 100e Singe Castanet-Tolosan, mercredi 8 mai 2024.

Atelier : Plantes sauvages comestibles Vous connaissez quelques plantes sauvages mais vous n’avez jamais osé vous lancer à les manger ? Cet atelier est fait pour vous !

Pour chaque atelier, nous rencontrerons 5 plantes différentes. Mercredi 8 mai, 17h30 Le 100e Singe 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-08T17:30:00+02:00 – 2024-05-08T19:30:00+02:00

Fin : 2024-05-08T17:30:00+02:00 – 2024-05-08T19:30:00+02:00

Laetitia de La Ferme du Petit Poisson vous invite à la balade et aux premières cueillettes. Au fil de vos pas, elle partagera avec vous les bonnes pratiques de cueilleurs. Puis elle vous accompagnera dans la concoction de plusieurs recettes. Vous pourrez tous ensemble déguster à la fin de l’atelier, les préparations des uns et des autres.

Toute l’année, le 100e Singe vous accueille à Castanet-Tolosan pour les ateliers nourrissants et conviviaux de Lætitia, de La Ferme du Petit Poisson

Les Savoirs Nourriciers sont des techniques anciennes, perdues du fait de l’industrialisation de l’alimentation et pourtant précieuses pour une consommation consciente et raisonnée. Des “recettes de grand-mère” pour plus de résilience, en somme.

Inscription sur www.le100esinge.com/agenda

Le 100e Singe 27 route de Rebigue 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

La Ferme du Petit Poisson