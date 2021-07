Saint-Justin Saint-Justin Landes, Saint-Justin Fêtes Patronnales Saint-Justin Saint-Justin Catégories d’évènement: Landes

Saint-Justin

Fêtes Patronnales Saint-Justin, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Justin. Fêtes Patronnales 2021-07-10 – 2021-07-11

Saint-Justin Landes Saint-Justin Samedi 10, une soirée grillades au bourg ouvrira les Fêtes 2021 dès 19h30, animée par l’Union musicale de Saint Justin, pensez à vous inscrire par SMS au 06 49 07 00 67.

Dimanche 11, Saint-Justin fêtera les 40 ans de ses arènes avec à 10h30 une messe en musique en plein air aux arènes (à l’église si mauvais temps) suivie d’un vin d’honneur.

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Justin Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Justin Adresse Ville Saint-Justin lieuville 43.98521#-0.22581