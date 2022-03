Fêtes patronales Lestelle-Bétharram Lestelle-Bétharram Catégories d’évènement: Lestelle-Bétharram

Pyrénées-Atlantiques

Fêtes patronales Lestelle-Bétharram, 26 juin 2022, Lestelle-Bétharram. Fêtes patronales Lestelle-Bétharram

2022-06-26 – 2022-06-26

Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques 0 0 EUR 11h messe animée par les Chanteurs Montagnards d’Alfred Roland (Bagnères de Bigorre)

12h cérémonie au monument aux morts

12h30 apéritifs offert par la Mairie animé par la banda Lous Esberits d’Arros

Repas poulet chasseur “maison” (la Main à la Pâte) frites, fromage, dessert et café (sur réservation)

Lestelle-Bétharram

