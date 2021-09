Fêtes patronales de Nizon Pont-Aven, 24 septembre 2021, Pont-Aven.

Fêtes patronales de Nizon 2021-09-24 – 2021-09-27

Pont-Aven Finistère Pont-Aven

Vendredi 24 septembre : Scène ouverte avec animations musicales chez Cousin

Samedi 25 septembre : “Le cheval breton en fête” avec un repas sur la place à 12h et concours de pétanque à 14h sur l’aire de Penanroz. Dès 21h, concert “The customers” chez Cousin.

Lundi 27 septembre : Pardon de Nizon et concours de pétanque à la mêlée puis boule bretonne l’après-midi.

(Course cycliste du dimanche annulée)

+33 2 98 06 87 90

dernière mise à jour : 2021-09-20 par OTC CCA