Fêtes locales : Concert repas des cafetiers Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Pyrénées-Atlantiques

Fêtes locales : Concert repas des cafetiers Monein, 4 août 2022, Monein. Fêtes locales : Concert repas des cafetiers

14 rue du Commerce Restaurant les Voyageurs Monein Pyrénées-Atlantiques Restaurant les Voyageurs 14 rue du Commerce

2022-08-04 19:00:00 – 2022-08-04 23:00:00

Restaurant les Voyageurs 14 rue du Commerce

Monein

Pyrénées-Atlantiques En partenariat avec le Petit Manseng, concert de Noémie and Friends. En partenariat avec le Petit Manseng, concert de Noémie and Friends. +33 6 03 01 15 47 En partenariat avec le Petit Manseng, concert de Noémie and Friends. Comité des fêtes

Restaurant les Voyageurs 14 rue du Commerce Monein

dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Monein, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Monein Adresse Monein Pyrénées-Atlantiques Restaurant les Voyageurs 14 rue du Commerce Ville Monein lieuville Restaurant les Voyageurs 14 rue du Commerce Monein Departement Pyrénées-Atlantiques

Monein Monein Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monein/

Fêtes locales : Concert repas des cafetiers Monein 2022-08-04 was last modified: by Fêtes locales : Concert repas des cafetiers Monein Monein 4 août 2022 14 rue du Commerce Restaurant les Voyageurs Monein Pyrénées-Atlantiques

Monein Pyrénées-Atlantiques