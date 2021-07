Fêtes de l’été – Fête de la Presqu’ile / Concert : Madame Rouge Lège-Cap-Ferret, 7 août 2021, Lège-Cap-Ferret.

Fêtes de l’été – Fête de la Presqu’ile / Concert : Madame Rouge 2021-08-07 – 2021-08-07 Place de la Mairie 79, avenue de la mairie

Lège-Cap-Ferret Gironde

The Nineties LE Spectacle !!

Le groupe Madame Rouge revisite le répertoire des années 90 dans un concert spectacle explosif et festif !!

Le Tribute Band livre un super show de deux heures avec les Cranberries, Nirvana, JJGoldman, Obispo, Corona, Larusso, Ophelie Winter, Depech Mode, Britney, Dr Alban, IAM, les Spice Girls, Hanson, Cher, Arrested Developpement et autres.. du Rock, de la Pop, de la Dance et du Hip Hop… Energie, bonne humeur, des souvenirs , et du show, du show, du show !

Attendez vous à ne pas rester assis sur votre fauteuil, décollage immédiat pour The Nineties, les années 90 !

Madame Rouge

dernière mise à jour : 2021-07-10 par