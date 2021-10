Accous Accous Accous, Pyrénées-Atlantiques Fêtes de la Saint-Martin Accous Accous Catégories d’évènement: Accous

Pyrénées-Atlantiques

Fêtes de la Saint-Martin Accous, 12 novembre 2021, Accous.

2021-11-12 19:30:00

EUR 5 5 Le comité des fêtes d'Accous organise la Saint-Martin.

Vendredi soir concours de belote.

Vendredi soir concours de belote. Le comité des fêtes d’Accous organise la Saint-Martin.

+33 6 82 70 68 58

Vendredi soir concours de belote. Comitedesfetesaccous

Accous

Lieu Accous