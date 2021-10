Tours Tours Indre-et-Loire, Tours Fête Uku Pacha au CCC OD Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Fête Uku Pacha au CCC OD
2021-10-31 11:00:00 11:00:00 – 2021-10-31

Tours Indre-et-Loire Tours Uku Pacha

Le CCC OD est menacé, le monde des morts arrive le 31 octobre : viens vite résoudre l’énigme des trois mondes avant l’aube ! N’oublie pas de t’habiller avec les couleurs les plus vives possibles que tu aies pour nous aider !

Vive le CCC OD ! Activité (durée 1h15), suivie d’un goûter surprise concocté par le Potager contemporain (durée 45 min.).

De 7 à 11 ans. 15€ par enfant (offre soumise à l’achat d’un billet adulte). Dans le respect du protocole sanitaire : port du masque obligatoire, présentation du PASS sanitaire à l’accueil à partir de 12 ans. Uku Pacha

