Village des Sciences – Université de Perpignan Via Domitia Université de Perpignan Via Domitia. Entrée libre En présentiel Scolaires. Le but de ce projet est de sensibilisé les jeunes à la psychologie dans la science notamment au travers de la visualisation dans l’espace et à la gymnastique mentale. Pour cela, j’utiliserais un diaporama avec de petits jeux afin de rendre l’atelier ludique (exemple : une suite de domino, combien y a t’il de cube sur l’image ?). Occitanie>Pyrénées-Orientales

