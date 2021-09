Saint-Chély-d'Apcher Village des sciences Lozère Lozère, Saint-Chély-d'Apcher Survivant, un jeu sur l’évolution Village des sciences Lozère Saint-Chély-d'Apcher Catégories d’évènement: Lozère

Village des sciences Lozère Cosciences. Entrée libre En présentiel;En ligne Scolaires. Dans Survivant, chaque joueur incarne une espèce animale qui doit survivre le plus longtemps possible. Les joueurs doivent trouver de la nourriture et faire face aux caprices de la nature pour faire prospérer leur espèce et devenir le dernier survivant. Occitanie>Lozère

Village des sciences Lozère Saint Chely d’Apcher 48200 organisateur : https://www.umontpellier.fr/ Village des sciences Lozère

