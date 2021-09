Saint-Chély-d'Apcher Village des sciences Lozère Lozère, Saint-Chély-d'Apcher Conter les étoiles Village des sciences Lozère Saint-Chély-d'Apcher Catégories d’évènement: Lozère

Village des sciences Lozère Guy HERBRETEAU. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Deux approches complémentaires pour parler astronomie.

Celle de Sophie Lemonnier, conteuse de la compagnie Paroles de Sources, qui plonge dans l’imaginaire pour raconter comment, de tout temps, l’Homme a rêvé en contemplant les étoiles, donnant sens à la forme des constellations, imaginant la naissance de l’humanité.

Celle de Guy Herbreteau, qui trimballe son télescope et le planétarium d’AstroLab dans toute la Lozère pour parler, inlassablement, de la formation de l’univers, de la différence entre planètes et étoiles, de l’incommensurable des distances spatiales.

Ils croiseront leurs mots, tisseront leurs approches, pour notre plaisir à tous. Animateurs : Guy Herbreteau (Médiateur scientifique) et Sophie Lemonnier (Conteuse à l’association Paroles de Sources). Occitanie>Lozère

