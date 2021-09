Carcassonne Village des sciences de la cavayere Aude, Carcassonne En quête de la formule de la photosynthèse ! Village des sciences de la cavayere Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

En quête de la formule de la photosynthèse ! Village des sciences de la cavayere, 2 octobre 2021, Carcassonne. Fête de la science 01 – 02 octobre

Village des sciences de la cavayere L’Aude au Nat’. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 09h30 à 17h00 Pour amener les enfants (cycle 2 et 3) à comprendre la formule de la photosynthèse par eux-même, nous les invitons à participer à un jeu de rôle où chaque participant se verra attribuer un des éléments de la formule. De façon coopérative, par la mise en situation, ils établiront leur formule de la photosynthèse. Occitanie>Aude

Village des sciences de la cavayere Route de la Cavayere 11000 Carcassonne 11000 organisateur : https://laudeaunat.fr/ Village des sciences de la cavayere

