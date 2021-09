Gap Village des Sciences de Gap 2021 Gap, Hautes-Alpes A toute vapeur ! Village des Sciences de Gap 2021 Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

A toute vapeur ! Village des Sciences de Gap 2021, 2 octobre 2021, Gap. Fête de la science 02 octobre

Village des Sciences de Gap 2021 Ecomusée des cheminots Veynois. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Observations, manipulations et expérimentations permettront d’acquérir, au cours de cet atelier, la base d’un réel savoir technique, et de comprendre le principe de fonctionnement complexe d’une locomotive à vapeur.

Plusieurs séquences composent l’atelier, s’adaptant aux publics.

Les états de l’eau – comprendre ce qu’est la vapeur

L’histoire des techniques et des inventions : Héron d’Alexandrie, Denis Papin, James Watt, George Stephenson …

La locomotive à vapeur et son fonctionnement

L’expérimentation à partir d’une maquette expérimentale : transformation des mouvements, du linéaire au rotatif Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Village des Sciences de Gap 2021 Parc Diocésain 9 rue du Capitaine de Bresson 05000 organisateur : http://www.gsa05.fr Village des Sciences de Gap 2021

Détails Catégories d’évènement: Gap, Hautes-Alpes Autres Lieu Village des Sciences de Gap 2021 Adresse Parc Diocésain 9 rue du Capitaine de Bresson Ville Gap lieuville Village des Sciences de Gap 2021 Gap