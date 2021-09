Gap Village des Sciences de Gap 2021 Gap, Hautes-Alpes Soleil et énergie Village des Sciences de Gap 2021 Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

Soleil et énergie Village des Sciences de Gap 2021, 2 octobre 2021, Gap.

Association Renouv'Alpes. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 La transition écologique est un sujet d’actualité. L’énergie solaire fait parti de cette transition.

Venez découvrir, grâce à une remorque pédagogique, le fonctionnement d’un panneau solaire, d’une batterie, d’un onduleur et d’un micro-onduleur.

Explications et vulgarisations de l’énergie renouvelable et l’énergie fossile.

Des jeux d'ombrage et d'orientation avec les panneaux solaires ainsi que suivie de la puissance produite seront proposés afin de mieux comprendre ce système.

Village des Sciences de Gap 2021 Parc Diocésain 9 rue du Capitaine de Bresson 05000 http://www.renouvalpes.fr/

