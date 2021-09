Gap Village des Sciences de Gap 2021 Gap, Hautes-Alpes L’émotion de la découverte…dans la nature Village des Sciences de Gap 2021 Gap Catégories d’évènement: Gap

samedi 02 octobre – 10h00 Après une année de restrictions et de confinements successifs, nous avons pu reprendre contact avec la nature proche. Quelles découvertes avons-nous fait ? Des oiseaux dans les nichoirs, des abeilles dans les hôtels à insectes, des lézards sur la terrasse, des fleurs nouvelles sous les buissons…En nous promenant, nous pouvons observer des indices de présence, ramasser des restes de repas, des plumes, des pelotes.

Imaginons leur histoire, documentons-nous, et nous découvrirons les merveilles de la nature, des modes de vie insoupçonnables, l’adaptation à l’environnement, la colonisation, les migrations…Apprenons à observer, découvrir et partager. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Village des Sciences de Gap 2021 Parc Diocésain 9 rue du Capitaine de Bresson 05000 organisateur : http://www.gsa05.fr Village des Sciences de Gap 2021

