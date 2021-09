Ferney-Voltaire Village des Sciences de Ferney-Voltaire Ain, Ferney-Voltaire Vélo Energie & Escape Box Village des Sciences de Ferney-Voltaire Ferney-Voltaire Catégories d’évènement: Ain

samedi 09 octobre – 10h00 Faites-vous partie de ceux qui pensent que les priorités de notre monde sont en évolution et qu’il est urgent de changer nos façons de vivre pour entrer dans une nouvelle ère ? Rendez-vous sur le stand de l’ALEC 01 pour participer à cette chasse au trésor pas comme les autres !

Un vélo relié à un générateur permet de sensibiliser sur les consommations énergétique du quotidien (ampoule, ordinateur, réfrigérateur, …)

Escape Box : Ouvrez la boite et résolvez les énigmes pour découvrir la solution au réchauffement climatique. Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

https://panglosslabs.org/

