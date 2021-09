Ferney-Voltaire Village des Sciences de Ferney-Voltaire Ain, Ferney-Voltaire Les atomes dansants Village des Sciences de Ferney-Voltaire Ferney-Voltaire Catégories d’évènement: Ain

Ferney-Voltaire

Les atomes dansants Village des Sciences de Ferney-Voltaire, 9 octobre 2021, Ferney-Voltaire. Fête de la science 09 octobre

Village des Sciences de Ferney-Voltaire Pangloss Labs. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 11h00

samedi 09 octobre – 13h30

samedi 09 octobre – 15h30 Avec un musicien professionnel (percussionniste) nous avons élaboré un système où des images animées réagissent à l’activation des touches d’un “drumpad” (instrument de percussion) électronique. Les images se transforment ainsi au rythme de la musique, on assiste à des changements de gamme de couleur, de forme, de vitesse…

Performances d’environ 10-15 minutes Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Village des Sciences de Ferney-Voltaire Allée du Château 01210 Ferney-Voltaire 01210 organisateur : https://panglosslabs.org/ Village des Sciences de Ferney-Voltaire

