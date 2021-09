Avignon Village des sciences d'Avignon Avignon, Vaucluse Stand du muséum Requien : L’émotion de la découverte Village des sciences d’Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Stand du muséum Requien : L'émotion de la découverte Village des sciences d'Avignon, 2 octobre 2021, Avignon.

Musée Requien. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Sur ce stand, on joue avec les histoires de découvertes d’espèces, qui donnent lieu à des anecdotes ou des observations étonnantes. En paléontologie, botanique et zoologie, on pourra découvrir les notions de « type » ou bien ce qu’est un spécimen important pour le Patrimoine scientifique. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Village des sciences d'Avignon place de l'horloge 84000 Avignon

