Les robots ont des émotions Village des Sciences – AUXERRE –, 9 octobre 2021, Auxerre. Fête de la science 08 – 09 octobre

Village des Sciences – AUXERRE – DSDEN YONNE – EDUCATION NATIONALE. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 09h00 Animation autour de la carte micro:bit. Découverte de la carte. Codage et affichage de smileys sur la matrice de led pour montrer ses émotions Bourgogne-Franche-Comté>Yonne

Village des Sciences – AUXERRE – 24 Rue des Moreaux 89000 Auxerre

