Rodez Village des Sciences 2021 de Rodez Aveyron, Rodez Tu lis la science, toi ? Village des Sciences 2021 de Rodez Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Rodez

Tu lis la science, toi ? Village des Sciences 2021 de Rodez, 13 octobre 2021, Rodez. Fête de la science 13 octobre

Village des Sciences 2021 de Rodez Ligue de l’enseignement. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 13 octobre – 10h00

mercredi 13 octobre – 13h30 Partez à la découverte de la science à travers la littérature jeunesse. De l’histoire d’une graine aux animaux médecins en passant par les chercheuses qui ont marqué l’histoire, laissez-vous conter quelques pages par les lecteurs bénévoles de Lire et Faire Lire. Une petite surprise remue-méninges attend les plus audacieux… Occitanie>Aveyron

Village des Sciences 2021 de Rodez 1 Bd du 122e Regiment d’Infanterie 12000 Rodez 12000 organisateur : Village des Sciences 2021 de Rodez

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Rodez Autres Lieu Village des Sciences 2021 de Rodez Adresse 1 Bd du 122e Regiment d’Infanterie 12000 Rodez Ville Rodez lieuville Village des Sciences 2021 de Rodez Rodez