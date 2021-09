Concarneau Under The Pole Concarneau, Finistère UNDER THE POLE : ses outils au service de la science et de la préservation des océans Under The Pole Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Under The Pole OCEANOPOLIS – BREST. Entrée libre En présentiel Scolaires. UNDER THE POLE est un programme d’exploration sous-marine qui allie recherche scientifique, innovation et sensibilisation, au service d’une meilleure connaissance et de la préservation des océans.

Afin de réaliser les études scientifiques sous-marines, UNDER THE POLE se dote d’outils innovants et adaptés à cette activité si spécifique. Venez découvrir le WHY – le bateau d’exploration d’UNDER THE POLE -, les outils du plongeur scientifique, mais aussi la CAPSULE, un observatoire sous-marin expérimental, permettant un séjour long et continu. Bretagne>Finistère

