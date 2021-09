Saumur Théâtre Le Dôme Maine-et-Loire, Saumur L’astronomie : malgré les siècles, toujours autant d’émotion Théâtre Le Dôme Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

L'astronomie : malgré les siècles, toujours autant d'émotion Théâtre Le Dôme, 3 octobre 2021, Saumur. Fête de la science 02 – 03 octobre

Association des Astronomes Amateurs du Saumurois. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Depuis les cris de joie d’un visiteur des nuits des étoiles filantes découvrant les anneaux de Saturne, à l’émotion de Galilée découvrant les satellites de Jupiter, l’astronomie est depuis la nuit des temps, le sujet d’un émerveillement toujours d’actualité.

Découvrez vous aussi les beautés du ciel et de l’espace le temps d’un weekend. Pays de la Loire>Maine-et-Loire

