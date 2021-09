Bourges Théâtre Jacques Coeur Bourges, Cher Face à la lumière Théâtre Jacques Coeur Bourges Catégories d’évènement: Bourges

mercredi 06 octobre – 20h00 à 21h30 Sur le plateau un chercheur, une conteuse et une expérience scientifique. Leur lien, une figure emblématique du 19e siècle, Kristian Birkeland précurseur des aurores polaires. Leur objet, la lumière. Un récit : celui d’une quête. Deux paroles, deux regards, où expérience(s), mots et images se croisent, se rencontrent comme autant de fenêtres ouvertes sur nos imaginaires.

Sur une idée du laboratoire Gremi de l'université d'Orléans dans le cadre des 30 ans de la Fête de la science

