L'UBO fête la science Téléamphithéâtre du Pôle Numérique du Bouguen, 8 octobre 2021, Brest. Fête de la science 04 – 08 octobre

Téléamphithéâtre du Pôle Numérique du Bouguen OCEANOPOLIS – BREST. Entrée libre En présentiel Grand public.

lundi 04 octobre – 18h30 à 20h00

mercredi 06 octobre – 18h30 à 20h00

jeudi 07 octobre – 18h30 à 20h00

vendredi 08 octobre – 18h30 à 20h00 À quoi ressemble la plus ancienne carte d’Europe ? Quelles sont les nouvelles technologies de lutte contre le cancer ? Des premières planètes du système solaire à nos microbiotes, les chercheurs de l’UBO construisent la science de demain dans tous les domaines.

Du 5 au 8 octobre, poussez les portes de l’université pour quatre soirées de conférences, à 18h30 au téléamphithéâtre du Pôle Numérique du Bouguen (6 rue du Bouguen, à Brest) :

Lundi 4 octobre : Jacques-Olivier Pers – Hyperion

Mercredi 6 octobre : Clément Nicolas et Yvan Pailler – Dalle de St Belec

Jeudi 7 octobre : Jean-Alix Barrat – Première planète du système solaire

Vendredi 8 octobre : Geneviève Héry-Arnaud – Microbiote pulmonaire Bretagne>Finistère

Téléamphithéâtre du Pôle Numérique du Bouguen 6 Rue du Bouguen 29200 Brest 29200 organisateur : http://www.oceanopolis.com

