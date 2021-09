Thiézac Site du Pas de Cère Cantal, Thiézac Sortie nature – Site du Pas de Cère Site du Pas de Cère Thiézac Catégories d’évènement: Cantal

Fête de la science 02 octobre

Muséum des Volcans. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h30 Encadrée par Jean-Marie Prival, volcanologue, et Nicolas Lolive, médiateur scientifique au Muséum des volcans, cette sortie sera l’occasion de mesurer la richesse géologique et écologique de l’un des sites remarquables du Cantal.

À 13h30 (durée 3 heures)

Activité tout public (à partir de 8 ans – bonne condition physique)

Sur inscription au 04 71 46 86 36 (places limitées) Auvergne-Rhône-Alpes>Cantal

