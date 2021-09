Lancement – Les sciences à l’apéro S[cube], 1 octobre 2021, Les Ulis.

Fête de la science 01 octobre

vendredi 01 octobre – 12h00

En live, en ligne.

Dialogue avec les scientifiques où le public pourra interagir avec les intervenants.

Les scientifiques sont avant tout des citoyens, qui doivent comme chacun remplir un frigo, se déplacer, se vêtir, communiquer avec d’autres. Comment les sciences impactent leur vie de tous les jours ? Quelle place donnent-ils aux sciences et à leurs connaissances dans leurs choix quotidiens ? Cette rencontre sera le lieu d’échanges sur les interactions en sciences et société.

Valérie Masson Delmotte est responsable d’une équipe de recherches au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement au CEA-Saclay. Ses recherches portent sur l’évolution du climat à travers la reconstruction des changements climatiques passés en utilisant les glaces polaires et les cernes des arbres.

Hervé Dole est astrophysicien, maître de conférences à l’Institut d’Astrophysique Spatiale d’Orsay (Université Paris Saclay et CNRS) et étudie la formation et l’évolution des grandes structures (amas et galaxies). En plus des activités de recherche, il enseigne la Physique, l’astrophysique, la cosmologie à l’Université, et je participe à ou mène des activités de vulgarisation de l’astrophysique.

S[cube] 128 avenue des Champs Lasniers 91940

